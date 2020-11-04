İskenderun'da öldürülen 2 teröristle ilgili soruşturmada 5 kişi tutuklandı

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İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde 2 teröristten birinin kendisini patlattığı, diğerinin ise Fener Caddesi´nde çıkan çatışmada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay

2020-11-04 19:09:18



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