Hatayspor'da kupa maçı öncesi Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) HATAYSPOR'da Şanlıurfaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-04 20:28:37



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