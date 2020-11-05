Evinde eroinle yakalanan zanlı tutuklandı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde evinde eroin bulunan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada R.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmaktan gözaltına alınan şüpheli R.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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