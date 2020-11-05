Reyhanlı´da uyuşturucu operasyonu

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen haplarla 'Geçmiş olsun İzmir' yazarak sergiledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalar sonucu çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 35 bin 500 captagon hap ele geçirildi. Ekipler, el koydukları haplarla 'Geçmiş olsun İzmir' yazarak depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-11-05 12:34:21



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