Okul yolunda bombaların hedefi oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB(Suriye), (DHA)SURİYE´de dün rejim güçlerinin Ariha ilçesine yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Remas Hindevi'nin, okula giderken bombaların hedefi olduğu ortaya çıktı.
Dün, Esad rejimi güçleri tarafından Ariha ilçesine karadan karaya topçu saldırısı düzenlendi. Ariha´da yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.
ANNESİ AĞIT YAKTI
Saldırılarda hayatını kaybeden Reman Hindevi'nin, bombardıman nedeniyle annesinin uyarılarına rağmen okula gitmek isterken yolda bombaların hedefi olduğu ortaya çıktı. Kızının arkasından gözyaşı döken annesi, "Yemin ederim seni okula göndermek istemedim, uyandırmak istemedim kızım" diye ağıt yaktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-11-05 12:35:29
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