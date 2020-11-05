Hatay'da HES kodu olmayan kamu kurumlarına giremeyecek



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, 9 Kasım´dan itibaren geçerli olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların zorunlu olarak Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girebileceğini açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplandı. Toplantıda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı.

9 KASIM´DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Kasım´dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle duyuruldu:

"Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorunlu olarak HES kodu sorgulanacaktır. Banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Oturma kapasitesi 15 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu işletmelerde yapılan sorgularda riskli bulunan kişiler, sorgu yapan kurum veya kuruluş tarafından yetkili makamlara ihbar edilecektir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu´nun 195'inci ve 206'ncı maddeleri kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir"DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-05 12:56:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.