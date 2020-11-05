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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere insani yardım gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 47 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegörü Gümrük Kapısı´na geldi. Araçlar burada yapılan işlemlerinden ardından kente hareket etti. TIR´larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-11-05 14:55:13



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