Çadır kamplarda yaşayanlar kış öncesi yardım bekliyor



Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE´de iç savaş nedeniyle yıllar önce yaşadıkları evlerini ve topraklarını terk ederek İdlib ve kırsalında kurdukları çadırlarda yaşayan siviller, kışa hazırlık için yardım bekliyor.

Savaşın başladığı günden bu yana geçen uzun yıllar boyunca, başlarını sokacak derme çatma bir çadır ile STK´lardan gelecek yardımlarla hayata tutunmaya çalışan Suriyeli savaş mağduru siviller, geçen kış yağışlardan olumsuz etkilendi. Üzeri naylonlarla örtülü çadırlarında yaşamaya ve hayata tutunmaya çalışan Suriyeli siviller, soğuğa, çamura ve yağmura dayanmak için çaba gösteriyorlar. Aralarında en çok etkilenenler ise çocuklar oluyor. Yıllarca soğuk ve yağışla mücadele veren siviller, bu kış mevsiminde de kendilerine uzanacak yardım elini bekliyorlar.

YAKLAŞIK BİR MİLYONU ÇADIRDA YAŞIYOR

İdlib ve kırsalında yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu bölgede, STK´ların desteği ile yapılan evlerde yaşayanların dışında bir milyona yakın sivilin ise kurdukları derme çatma çadırlarda yaşadıkları da yerel kaynaklardan gelen bilgiler arasında yer aldı. Bölgede sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, sele karşı gerekli önlemleri almaya çalışıyor. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-11-05 14:59:15



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