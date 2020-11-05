Hatayspor Başkanı Tazearslan, Covid-19'a yakalandı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Covid19'a yakalandı.

Şanlıurfaspor maçı öncesinde yapılan testlerde Covid19'a yakalandığı öğrenilen Tazearslan, kendisini karantinaya aldı. Tazeaslan'ın tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

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