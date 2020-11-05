Samandağ’da bazı evler karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk ve Koyunoğlu mahallelerinde bazı evler korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 26.maddesine istinaden 05/11/2020 tarihli Hıfzısıhha kurulu tarafından Atatürk Mahallesi, Cuma Karaali sokak İbrahim Cavit apartmanı No:19 ve Koyunoğlu mahallesi 132.sokak No:4 İç Kapı No:5 adresindeki evlerin birden çok pozitif vaka olması sebebiyle korona virüs tedbirleri kapsamında 05.11.2020 tarihinden 14.11.2020 tarihine kadar karantinanaya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

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