Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Hatayspor sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 21 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruş yapan Selim Ilgaz'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Barbosa'nın açtığı ortaya Emre Özkan'ın elle dokunması sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.
25. dakikada penaltıyı kullanan Mirkan Aydın, topu ağlara gönderdi. 10
25. dakikada Mirkan Aydın attığı golü İzmir depreminde enkazdan çıkarılan Elif ve Ayda bebeğe armağan etti.
75. dakikada Aaron Salem'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Helder Barbosa, ağları sarstı. 20
84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut Emir topu ağlara gönderdi. 21
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Samet Özkul xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Burak Can Çamoğlu xx, Alexandros Katranis xx, Soner Örnek xx, Isaac Sackey x (Akıntola dk. 60 xx), Helder Barbosa xxx (Mert Altınöz dk. 77 ?), Aaron Salem Boupendza xx, Mirkan Aydın xxx, Idır Quali x (Ruben Riberio dk. 60 x), Yusuf Abdioğlu xx
Yedekler: Yavuz Buğra Çağlar, Jean Billiong, Gökhan Karadeniz, Melih Aşkar, Strahil Popov
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan x, Süleyman Luş xx, Galip Güzel x (Mustafa Şen dk. 67 x), Mustafa Samican Keskin x (Muhammed Demirci dk. 67 x), Tarık Kurt xx, İsmail Cem Kara xx, Emre Özkan xx, Yunus Emre Gedik x (Gökdeniz Varol dk. 67 x), Muhammet Mahmut Emir xxx, Volkan Geyik x (Enes Subaşı dk. 67 x), Fevzi Özcan x (Erkan Süer dk. 46 x)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, İlker Sayan
Teknik Direktör: Tolga Dogantez
Goller: Mirkan Aydın (dk. 25 pen.), Helder Barbosa (dk. 75) (Hatayspor), Mahmut Emir (dk. 84) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Galip Güzel, Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.