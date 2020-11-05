Atakaş Hatayspor - Şanlıurfaspor: 2 - 1



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - STAT: Antakya Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Samet Özkul (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Akın Alkan (xx), Burak Can Çamoğlu (xx), Alexandros Katranis (xx), Soner Örnek (xx), Isaac Sackey (xx) (Dk. 60 Akintola xx), Helder Barbosa (xxx) (Dk. 77 Mert Altınöz x), Salem Boupendza (xxx), Mirkan Aydın (xx), Baha Berk Aygün (xx), Idır Quali (xx) (Dk. 60 Ribeiro x), Yusuf Abdioğlu (xxx)

ŞANLIURFASPOR: Fatih Kaldan (xx), Süleyman Luş (xx), Galip Güzel (x) (Dk. 67 Mustafa Şen x), Mustafa Samican Keskin (x) (Dk. 67 Muhammed Demirci x), Tarık Kurt (xx), İsmail Cem Kara (xx), Emre Özkan (xx), Yunus Emre Gedik (xx) (Dk. 67 Gökdeniz Varol x), Muhammet Mahmut Emir (xx), Volkan Geyik (x) (Dk. 67 Enes Subaşı x), Fevzi Özkan (xx) (Dk. 46 Erkan Süer x)

GOLLER: Dk. 26 Mirkan Aydın, Dk. 75 Barbosa (Atakaş Hatayspor) Dk. 84 Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Galip Güzel, Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)ZİRAAT Türkiye Kupası 3´üncü tur mücadelesinde ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, Şanlıurfaspor´u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

10´uncu dakikada köşe vuruşu kazanan konuk ekip Şanlıurfaspor´da Galip Güzel´in ortasında hava topuna çıkarak meşin yuvarlağı ağlara gönderen Muhammet Mahmut Emir´in golü, kaleciye faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

22´nci dakikada ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor serbest vuruş kazandı. Alexandros Katranis ile kullanılan serbest vuruş, Boupenza´nın kafasından sekerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

26´ncı dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, Mirkan Aydın ile öne geçti: 1-0

33´üncü dakikada sağ kanattan Mirkan Aydın ile atak geliştiren ev sahibi ekip Atakaş Hatayspor, ceza sahası önünde üst üste ataklar yaptı fakat sol kale direğinde top bekleyen Idır Quali, istediği vuruşu yapamadı, top auta gitti.

45´inci dakikada sol kanattan Helder Barbos ile atak geliştiren Atakaş Hatayspor, Idır Quali ile ceza sahasına kadar girdi. Gelen pas ile kale önünde topla buluşan Boupenza, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

56´ncı dakikada konuk takım Şanlıurfaspor, ceza sahasının sağ köşesinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muhammet Mahmut Emir, açtığı orta farklı şekilde auta gitti.

62´nci dakikada etkili bir atak geliştiren Atakaş Hatayspor´da Boupenza topu sürükleyerek attığı şut kaleci tarafından çift yumrukla uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topu kontrol eden Akintola´nın yaptğı ikinci şut denemesini yine kaleci kurtardı.

75´inci dakika atak yapan Atakaş Hatayspor futbolcusu Boupenza´nın açtığı ortaya karşılık veren Helder Barbosa, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

84´üncü dakikada konuk ekip Şanlıurfaspor´un geliştirdiği atakta kale önünden sert bir şut şansı deneyen Muhammet Mahmut Emir, topu ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşmaya kazanan Atakaş Hatayspor, aldığı 2-1 galibiyetle kupada tur atladı.

İZMİR'İN MUCİZE BEBEKLERİNE ARMAĞAN ETTİ

Atakaş Hataysporlu futbolcu Mirkan Aydın, Şanlıurfaspor karşısında attığı golü 'Umut var' işareti yaparak, İzmir'de yaşanan depremde enkazdan sağ kurtulan Ayda ve Elif bebeğe armağan etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-05 22:36:05



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