Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya 'da 10 mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda, Antakya ilçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik Mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3’üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84’üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633’ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.

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