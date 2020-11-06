Antakya'da bazı cadde ve sokaklar karantinala alındı

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HATAY, (DHA) HATAY'ın Antakya ilçesinde 10 mahallede bazı sokak ve caddeler ile evler koronavirüs tedbirleri gereği karantina altına alındığı duyuruldu.

Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakaların sık görüldüğü bazı mahallelerde karantina uygulanması kararı aldı. Karar doğrultusunda Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ev, 14 gün boyunca karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya HATAY, (DHA)

2020-11-06 01:14:51



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