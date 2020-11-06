Hatay'da kaçak sigara operasyonu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, Aşağıpulluyazı Mahallesi kırsalında Suriye'den getirildiği tahmin edilen çuvallar içerisinde istiflenmiş halde bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S. ve A.S. emniyete götürüldü.

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