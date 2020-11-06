Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçe Antakya'da 1698 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçları kapsamında yapmış olduğu çalışmada Armutlu Mahallesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 1698 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.C.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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