Suriye´de rejim güçleri Ariha´yı vurdu; 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB (Suriye), (DHA)SURİYE´de rejim güçlerinin İldib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, bugün İdlib'in güneyindeki Ariha ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Yerleşim alanlarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 yaşındaki kız çocuğu Sidra Qadour yaşamını yitirdi. Saldırı bölgesine ulaşan sivil savunma ekipleri, çevrede arama kurtarma çalışması başlattı.DHA-Dış Haberler Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-11-06 22:41:44



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