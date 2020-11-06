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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan motosiklet çöp konteynerine çarptı

İHA

Kontrolden çıkan motosiklet çöp konteynerine çarptı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı, kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi’nde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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