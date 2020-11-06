Kontrolden çıkan motosiklet çöp konteynerine çarptı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Mahallesi’nde Cengiz H. kullandığı plakası belli olmayan motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak çöp konteynerına çarpıp sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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