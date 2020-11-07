Cilvegözü´nde ihracat yoğunluğu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde Suriye´ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor.
Bu yılın ilk on ayında Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden inşaat ürünleri, petrol ürünleri, mermer ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen yaklaşık 84 bin TIR, Reyhanlı´daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan çıktı. Cilvegözü ile Suriye´nin Bab-al Hava sınır kapısı arasında bulunan tampon bölgede bulunan aktarma alanına geçen TIR´lar burada yüklerini boşaltarak yeniden Türkiye´ye geldi. Günlük ortalama 270-300 TIR´ın çıkış yaptığı Cilvegözü´nden yapılan ticarette yaklaşık 2 milyon ton ürünün ihracatı gerçekleştirildi. Zaman zaman araç yoğunluğu da yaşanan Cilvegözü´nde alınan önlemler çerçevesinde TIR´lar aldıkları sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor ve buradaki işlemlerin ardından da yüklerini ara bölgede aktarıyorlar. TIR´lar daha sonra da yeniden Türkiye´ye dönüyorlar.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-11-07 13:33:36
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