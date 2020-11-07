Reyhanlı´da, ilkokul öğrencilerinden İzmir´e anlamlı mektup

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesindeki Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu´nda öğrenim gören öğrencilerin velileri, İzmir´de depremden etkilenenlere gıda kolileri gönderdi. Öğrenciler de mektup yazarak depremzedelerin acılarını paylaştı.
Okul Aile Birliği Başkanı Ömer Faruk Ezer, 2/A sınıf öğrencilerinin ailelerinin de desteği ile İzmir´e gıda kolileri hazırladıklarını söyledi. Ezer, öğrencilerin de hazırladıkları mektupları gıda kolilerinin içerisine koyduklarını kaydetti. Öğrencilerden Havva İzdihar Ezer, Hatay´dan İzmir´e diye başladığı mektubunda `Acınız acımızdır, üzüntünüz üzüntümüzdür. Canım İzmir, Rabbim bir daha yaşatmasın sizleri çok seviyorum. Her gün televizyondan takip ediyorum, size bol bol dua ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Canım İzmir, ben Hatay´dan Hava İzdihar Ezer, 2/A sınıfı olarak kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hatay İzmir kardeş´ sözlerine yer verdi.
Veli ve öğretmenlerin destekleriyle hazırlanan yardım kolileri, İzmir´e gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-11-07 14:03:19
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