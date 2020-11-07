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Atakaş Hatayspor, HES Kablo Kayserispor maçına hazır

DHA

Atakaş Hatayspor, HES Kablo Kayserispor maçına hazır


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -ATAKAŞ Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Dün karayolu ile Kayseri'ye giden bordo-beyazlı takım, bugün Kayserispor tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirildi.
Takım, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı. İdmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor, maç saatini beklemeye koyuldu.
Hatayspor, yarın saat 16.00'da HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-07 19:10:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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