Atakaş Hatayspor, HES Kablo Kayserispor maçına hazır

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -ATAKAŞ Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Dün karayolu ile Kayseri'ye giden bordo-beyazlı takım, bugün Kayserispor tesislerinde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirildi.

Takım, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı. İdmanın ardından kampa giren Atakaş Hatayspor, maç saatini beklemeye koyuldu.

Hatayspor, yarın saat 16.00'da HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-07 19:10:44



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