Amanoslar'da yeniden operasyon başladı Paramotorlarla Amanoslar'da gittiği tahmin edilen bir terörist grubu daha tespit edildi

Paramotorlarla Amanos Dağları'na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar'da operasyon başlatıldı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında, hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 23 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve Güvenlik Korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.