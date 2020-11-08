Hatay'a paramotorla geldikleri değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
Hatay Valiliği, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, Hassa kırsalında, sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen teröristlere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında, ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve güvenlik korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" denildi.
MÜNBİÇ´TEN PARAMOTOR İLE GELMİŞLERDİ
Ekim ayında, Münbiç'ten Amanos Dağları'na iki parti halinde paramotor ile geldikleri belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, birisi çıkan çatışmada kendisini patlatırken, biri de sağ ele geçirilmişti. Bölgede yapılan aramalarda 2 paramotor ele geçirilmişti. Hatay Valiliği, terörle mücadelenin etkin ve verimli yürütülmesi için kent genelinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Hassa İzzet NAZLI
2020-11-08 16:18:27
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