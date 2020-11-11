Hatay’da uyuşturucu operasyonu Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek ilçeye bağlı Boynuyoğun Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 468 gram gram kubar esrar, 6,20 gram metamfetamin, 99,40 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.S., M.A.S. ve A.S. gözaltına alındı.

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