Hatay Emniyetinden Kızılay’a kan bağışı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Emniyetinden Kızılay’a kan bağışı desteği

İHA

Hatay Emniyetinden Kızılay’a kan bağışı desteği

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde ‘Kan Bağışı’ kampanyası düzenlendi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte polisler gönüllü olarak Türk Kızılay’ına kan vererek destek oldu.
Korona virüs ile mücadele zamanında azalan kan stoklarının devamının sağlanması, kan ve kan ürünlerinin hayati öneme haiz olduğundan toplun bilinçlendirilmesi, gönüllü kan bağışçısı sayılarının arttırılması ve bu toplumsal göreve katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 'Kan Bağışı Kampanyasında, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz başta olmak üzere, yardımcıları Ozan Gün, Hayri Şahin ile şube müdürleri ve teşkilat mensupları kan bağışında bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da uyuşturucu operasyonu Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu Operasyonda 3 kişi ...
Uyuşturucuyu poşetle attılar, jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu poşetle attılar, jandarmaya yakalandılar
Hatay’da yanan ormanlık alanlar fidanlarla buluştu Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören alanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Gününde binlerce fidanla buluştu
YEREL HABERLER Hatay’da yanan ormanlık alanlar fidanlarla ...
Erzin’de çam fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Erzin’de çam fidanları toprakla buluştu
Kılıçdaroğlu, KKTC için Başkan Savaş’ı görevlendirdi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, KKTC için Başkan Savaş’ı görevlendirdi
Aranan şahıslara şafak operasyonu İskenderun'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aranan şahıslara şafak operasyonu İskenderun'da ...
Hatay’da silahlı kavga
YEREL HABERLER Hatay’da silahlı kavga
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki ...
Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren ...
Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e asli kusur (2)
YEREL HABERLER Şırınga şeklindeki çikolata kapağıyla ölümde Mert'e ...
Samandağ'da feci kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da feci kaza: 3 yaralı
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu (2)
YEREL HABERLER Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in ...
Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in hemşehrileri bu başarıdan gurur duydu
YEREL HABERLER Koronavirüs aşısı yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin'in ...
Park halindeki otomobil alev alev yandı Yanan LPG'li otomobilini böyle izledi
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alev alev yandı Yanan LPG'li ...
Sınırda nöbet tutan UMKE ekibi Ata'yı andı
YEREL HABERLER Sınırda nöbet tutan UMKE ekibi Ata'yı andı
Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmanın önünden geçerken tabancalı poz veren ...
Şırınga çikolatadan ölen Mert'in babası konuştu Bilirkişi raporunda Mert'in kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun belirtilmesi ailesini yıktı Baba Faruk Köksal: "Adalet yerini bulana kadar başka Mertler gitmesin başka aileler yanmasın diye sonuna kadar savaşacağız"
YEREL HABERLER Şırınga çikolatadan ölen Mert'in babası ...
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki ...
Atatürk Hatay’da törenle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk Hatay’da törenle anıldı
Hatay'da 09.05'te hayat durdu
YEREL HABERLER Hatay'da 09.05'te hayat durdu
Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor
YEREL HABERLER Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve ...
Aç kalan domuz şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan domuz şehir merkezine indi
Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi
YEREL HABERLER Hatay'da aç kalan yaban domuzu, kent merkezine indi
Kamyonetle çarpışıp devrildi
YEREL HABERLER Kamyonetle çarpışıp devrildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X