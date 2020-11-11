Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in çalışmaları, memleketi İskenderun’da hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.

İskenderun’da uzun yıllar gazetecilik yapan Şahin ailesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkese sevinç yaşattığını söyledi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını belirten Uygur, ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini belirtti.

Uygur, ailenin Almanya macerasını şöyle anlattı: "Almanya'ya gitmeleri de çok ilginçtir. Göçmen olarak Almanya'ya gitmek istemişlerdi mektup yazmışlardı. Mektup gelmeden onlar Niğde'ye gitti. Daha sonra mektup İskenderun'a geldi. Mektubu da kimse olmadığı için kız kardeşim Nazmiye Cerrahoğlu Uygur tekrar Niğde'ye kendilerine gönderdi. Annesi Kadriye hanım da o mektubu teslim alarak Almanya'ya gittiler. Annesi zaman zaman İskenderun'a geliyor ve kapı komşusu olduğumuz için bize de uğruyordu hatta bir keresinde annem Uğur’u araba altında kalmaktan kurtarmıştı”

Uygur, "Uğur Şahin'in yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyduklarını ifade ederek, "Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz hatta o evle ilgilenip bir Uğur Şahin ismi verilebilir istimlak edilebilir, bence güzel olur” şeklinde konuştu.

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