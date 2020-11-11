Bomba şüphesi üzerine patlatılan valizden kıyafet çıktı



Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde bir alışveriş merkezinin içinde unutulan valiz endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından dışarı çıkarılıp kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.

Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi´ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM içerisinde bulunan vatandaşlar mağazaların bulunduğu yerin ön kısmında sahipsiz bir valiz olduğunu fark etti ve polise ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ilk olarak alışveriş merkezini ve üst katındaki oteli güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Daha sonra alışveriş merkezine giren özel donanımlı bomba imha ekipleri ilk olarak valizi güvenli bir şekilde AVM´nin dışına çıkardı. Kontrollü şekilde patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2020-11-11 20:15:42



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