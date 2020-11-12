Hastanede korkutan yangın

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin çamaşırhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

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