Hatay'da bir mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Denizgören Mahallesi korona virüsle mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 gün karantina altına alındı.
Yayladağı Kaymakamlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında Denizgören Mahallesi'nin karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.