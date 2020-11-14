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Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi Hatay’da okuyan üniversite öğrencisinin proje notunu mahkeme kararıyla yükseltilmesine rağmen üniversite yönetimi notu düzeltmeyince sınıfta kaldı Öğrenci, mahkeme kararının uygulanması için yetkililere çağrıda bulundu

İHA

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, proje notunu mahkeme kararıyla yükseltmesine rağmen sınıfını geçemedi. Karademir, mahkeme kararının uygulanması için üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, "2 yıldır aynı sınıfa devam ediyorum. Bir üst sınıfa geçemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Notu mahkeme kararıyla yükseltildi, üniversite yönetimi kararı uygulamayınca sınıfı geçemedi Hatay’da okuyan üniversite öğrencisinin proje notunu mahkeme kararıyla yükseltilmesine rağmen üniversite yönetimi notu düzeltmeyince sınıfta kaldı Öğrenci, mahkeme kararının uygulanması için yetkililere çağrıda bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, proje notunu mahkeme kararıyla yükseltmesine rağmen sınıfını geçemedi. Karademir, mahkeme kararının uygulanması için üniversite yönetimine çağrıda bulunarak, “2 yıldır aynı sınıfa devam ediyorum. Bir üst sınıfa geçemiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

4 arkadaş aynı ödevi yaptı tek kalan kendisi oldu
İddiaya göre, Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ahmet Nuri Karademir, 22 Mayıs 2019 tarihindeki final sınavı için verilen maket çalışma uygulamasına 4 arkadaşıyla katıldı. Karademir ile arkadaşlarının yaptığı proje, 16 proje içerisinde üçüncülük ödülü aldı. Projeden 4 arkadaşı geçerken Karademir, kendisine 50 puan verildiği için sınıfta kaldı. Karademir, konuyu avukatları Ayşe Elvin Küçük ve Muhammet Emin Sarı aracılığıyla yargıya taşıdı. Hatay 1. İdare Mahkemesindeki yargılama sonucunda Ahmet Nuri Karademir'e verilen puan, bilirkişi raporuyla 70'e çıkarıldı.

“Projeden mahkeme kararı ile geçmiş bulunmaktayım”
Hukuk mücadelesini kazandığını belirten Ahmet Nuri Karademir, okulun mahkeme kararını hiçe saydığını iddia etti. 2 yıldır aynı sınıfı okumak zorunda kaldığını belirten Karademir, "Okulda proje yürütücümüz ve hocamız tarafından verilen projeye 5 kişilik grup halinde girdik. Projeden 4 kişi geçti ben kaldım. Bende mağduriyetimi avukatlarım aracılığıyla gidermek için dava açtım. Okulun vermiş olduğu 50 puan mahkeme ve bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda 70 puan aldım ve projeden mahkeme kararı ile geçmiş bulunmaktayım. Fakat okul benim bu mağduriyetimi gidermedi ve ben hala ders alamıyorum ve 2 yıldır aynı sınıfta devam ediyorum. Bir üst sınıfa geçemiyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Mağduriyetimin konusunda bana göre bir ders programı uygulanmasını istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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