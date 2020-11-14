Nihat Tazearslan: Maçlarda erteleme olmaması gerekiyor



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) ATAKAŞ Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmemesi gerektiğini, altyapıdan takviye ile karşılaşmaların oynanabileceğini söyledi.

Futbol camiası, koronavirüslü oyuncu sayısı nedeniyle maçların ertelenmesi yerine, kadrosu 14'ün altına düşen takımın hükmen mağlup sayılması konusunu tartışıyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maçlarda erteleme olmaması gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, CSKA Moskova Şampiyonlar Ligi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 topçusu ile eksik oynadı ve Real Madrid'i yendi. Karantina süresi uzmanların işi. O konu uzmanlık gerektiren bir durum. Maça, pozitif olduğu için çıkamayan futbolcuların yerine altyapıdan futbolcu alınmasına katılıyorum. Altyapıda yetişen futbolcular kadroya alınsın."DHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI

2020-11-14 15:38:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.