Samandağ’da orman yangını

Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre,İlçeye bağlı Büyükoba Mahallesi mevkisinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın Antakya Orman İşletme ekiplerinin 10 arazözle sürdürdüğü çalışma sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 1 hektarlık örtülü alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.