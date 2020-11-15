Uğruna eğitimini yarıda bıraktığı gitarını 40 yıldır cezalandırıyor



İzzet NAZLI/HATAY (DHA)HATAY´da küçük yaşında müziğe merak duyan ve zamanla çeşitli gruplarda sahne alan demir ustası Edip Bağdatlı (70), kendisini eğitiminden alıkoyduğu gerekçesiyle tellerini söktüğü gitarını 40 yıldır cezalandırıyor.

Müziğe olan aşkı 5 yaşında başlayan ve zamanla çeşitli enstrümanlar alarak arkadaşlarıyla beraber bir müzik gurubu kuran Edip Bağdatlı, eğitimini yarıda bıraktı. Yıllar içerisinde terzi arkadaşlarıyla müzik grubu kuran Bağdatlı, bir düğünde çaldığı parça yüzünden 'siyasi' olduğu yönünde değerlendiren kişiler tarafından motosikletinin lastiklerinin kesildiğini anlattı. Bağdatlı, "Motosikletin lastikleri kesildi. Ancak bizim siyasetle ilgimiz de yok. Tabi o günkü hayat şartları farklıydı Türkiye´de, Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

'GİTARA VEDA ETTİM'

Bir daha tekrar çalmamak üzere gitara veda ettiğini anlatan Bağdatlı, "Tabi işsiz, güçsüz de olmuyor. Eğitimi de yarım bırakmak zorunda kalmıştım müzik yüzünden. 15 sene sandalye imalatı yaptım, yıllar sonra bunu demir sanatına dönüştürdüm. Talep geldikçe mesleği geliştirdim. O yıllardan bu yana İspanyol gitarım vardı. 100 yıllık kaliteli bir gitardı. Dedim `Sen bana sebep oldun, eğitimi bırakıp, müziğe başlamam için, nasıl bırakacağım seni, kıramam, kıyamam kırmaya.´ Gitarımın tellerini söktüm" diye konuştu.

'SAKIN OKULU BIRAKMAYIN'

Müzik yapmak için eğitimini yarıda bıraktığı için pişman olduğunu anlatan Bağdatlı, gençlere seslenerek, "Herkes istediği enstrümanı çalsın ama sakın okulu bırakmayın, eğitim şart her konuda. Çünkü eğitim beyni geliştirir, insanı geliştirir, tüm güzellikleri yaşatır. Müzik duygulara hitap eder ama eğitim insanlığa hitap eder. İnsanlığa hitap eden şeyi, mutlaka geliştirmemiz lazım."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-15 08:07:05



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