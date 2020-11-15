Misli.com 3. Lig 2. Grup maçında İskenderun FK, sahasında karşılaştığı Karaman Belediyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Payas İlçe
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xxx, Sezgin Şahbaz xxx, Mehmet Şenkaya xxx
İskenderun FK: Onur Muhammet Parlar xx, Dede Çelik xxx Ahmet Buğrahan Tuncay xxx, Buğra Temel xx Emre Hasan Balcı xx, Oğuzhan Erdoğan xx, Yüksel Kayaalp xx, Yeldar Yamaç xx (Sefa Aktepe dk. 82 x) Engin Berk Nebioğlu xx, Fadıl Kocaoğlu xxx, Burak Temir xxx (Uğur Uğur dk. 71 x)
Karaman Belediyespor: Onur Bulut xx, Ahmet Ayhan xx, Onur Kara xx, Burhan Coşkun xx, Muzaffer İlhan xx (Hamit Kurt dk. 74 xx), Ufuk Ayaydın xx (Serdar Birer dk. 71 x), Ali Sinan Gayla xx (İsmet Yazgan dk. 82 x), Burak Koçer xxx, Hasan Çavdar xxx (Çağatay Polatdemir dk. 82 x), Coşkun Kılıç xx Emre Birol xxx
Goller: Ahmet Buğrahan Tuncay (dk. 86) (İskenderun FK), Burak Koçer (dk. 88) (Karaman Belediyespor)
Sarı kartlar: Ahmet Buğrahan Tuncay, Fazıl Kocaoğlu (İskenderun FK) İsmet Yazgan, Onur Bulut (Karaman Belediyespor)
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