Uyuşturucuları prize gizlemişler



Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Ares' ile eve yapılan baskında, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek için çalışmalarını sürdüren Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Çabala Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Ekiplerin, özel eğitimli narkotik köpeği 'Ares' ile yaptığı aramada, prizin içine gizlenen 22 gram metamfetamin ve 13 gram takoz esrar ele geçirildi. Baskında, evde bulunan M.Ç., M.K. ve S.T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Yayladağı Emek ÇAKILI

2020-11-16 09:55:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.