İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY´ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

İskenderun'da kayıtlı ya da kayıtsız masaj salonları olduğu, bu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak barınmak amacıyla kullandığı ihbarını alan polis, salonlarda ikamet ve çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu kadınların çalıştığını belirledi. Bunun üzerine 7 masaj salonuna yapılan eş zamanlı baskında, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-11-16 11:57:33



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