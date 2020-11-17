Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan: “Gür bir sakala sahip olmak artık zor değil” Aslan, ürettikleri Proterra sakal serumu sayesinde gür görünümün elde edilebildiğini söyledi

Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan, sakalı az ve seyrek çıkan erkeklerin sakal bakım serumu ile bu dertten kurtulmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Erkeklerin, en değer verdiği görüntü aksesuarlarının sakal olduğunu belirten Aslan, genç yaşlardan itibaren her erkeğin, gür ve sağlıklı sakala sahip olmak istediğini seyrek ve cansız görünüme sahip sakalların ciddi bir sıkıntı kaynağı olarak görüldüğüne dikkat çekti. Ürettikleri sakal serumu sayesinde istenilen gür sakal görüntüsünü elde etmenin mümkün olduğunu vurgulayan Aslan, “Söz konusu sakal olduğunda erkekler bunu büyük bir problem haline getirebiliyor. Oysa çözüm ellerinin altında. Sakal bakım serumları düzenli bir şekilde uygulandığı zaman çok olumlu sonuçlar alınabiliyor. Üretimini yaptığımız Proterra Sakal Bakım Serumu, içeriğinde yer alan doğal özler sayesinde, sakal köklerini besler. Bu sayede sakalları kalınlaştırarak, daha yoğun bir görün elde edilmesine yardımcı olur. Serumun kullanılması ile daha yoğun bir görünüm elde etmek aslında oldukça kolaydır” açıklamalarında bulundu.

Serumun ayrıca mevcut sakalların dökülmesini de engellediğini söyleyen Aslan, “Pek çok farklı nedenle erkeklerin sakalları dökülür. Özellikle mevsimsel değişiklikler stres ya da düzensiz beslenme alışkanlıkları sakalın seyrek bir yapıya dönüşmesinde en etkili nedenler arasında yer almaktadır. Sakal serumu, kökleri beslediği için bu olumsuz durumların da önüne geçmiş olur veya etkilerini azaltır” şeklinde konuştu.

Sakal serumlarının içeriği ve etkileri hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Aslan, şöyle devam etti;

“Serumlar cildin nem dengesini eşitler ve cilt kuruluğu yüzünden ortaya çıkan dökülmelerin önüne geçer. Ayrıca yeni sakal çıkarma özelliğine de sahiptir. Bunu kökleri besleme özelliği ile yapabilmektedir” ifadelerini kullandı. Aslan, “Sakal bakım serumu yalnızca sakallara değil aynı zamanda uygulanan bölgenin cilt yapısına olumlu etki yapar, cildi besler. Cilt problemleri yaşayan kişilere de sakal serumu kullanmalarını öneriyoruz. Sakalda yaşanan kepeklenmelerin de önüne bu serum sayesinde geçilebileceği gibi sivilcelenme sorununu da engeller”

Sakal bakım serumu uygulama rehberi

Sakal serumu kullanmak isteyenler için tavsiyelerde de bulunan Aslan, “Serumun mutlaka temiz sakala uygulanmasını öneriyoruz. Yeterli miktarda serum ele damlatıldıktan sonra sakallara kökten uca uygulayarak masaj yapın. Bu sayede serumun cilde iyice nüfuz ettiğinden emin olun. Serum uygulandıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca yüzünüzü yıkamayın. Ürünün düzenli kullanımı etkisinde de artış olmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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