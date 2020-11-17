Hatay'da hedef 3 bin ton mantar üretimi Yayladağı Kaymakamlığı tarafından proje olarak başlatılan kültür mantarı yetiştiriciliği özel sektörün de yatırımlarıyla ilçenin yeni gelir kaynağı haline geldi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş. en büyük amaçlarının mantar ihraç etmek olduğunu söyledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yayladağı ilçesinde kurulan tesislerde aylık ortalama 100 ton mantar üretileceğini, bunun ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını söyledi.

Başkan Savaş, Yayladağı ilçesindeki mantar üretim tesislerinde incelemelerde bulunup üreticilerle sohbet etti. Başkan Savaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yayladağı'nda iki tane lokomotif ürün üretilmekte, çilekten sonra kültür mantarı. 2017 yılında 2 bin 500 metrekare kapalı alanda kaymakamlık tarafından yapılan proje olarak başlayan kültür mantarı üretiminin günümüz itibariyle yaklaşık 3 katı artarak 7 bin 500 metrekare alanda devam ediyor" dedi.

Yayladağı'nda kurulan mantar üretim tesislerinde aylık ortalama 100 ton mantar üretileceğini belirten Savaş, bu miktarın ilçe ve ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını söyledi.

Günümüz itibariyle yıllık yaklaşık bin 500 ton olan mantar üretimini önümüzdeki yıl 3 bin ton seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Savaş, "Güneydoğu, Doğu ve Akdeniz'in büyük bir kısmı ve Ortadoğu'ya kadar pazarlamaktayız. En büyük hedefimiz ihracatta da kullanılması. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İlimizdeki her üretim bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Mantarın besin değerinin çok yüksek olduğunu, protein, vitamin ve çok sayıda minerali barındırdığını vurgulayan Başkan Savaş, insan sağlığı için bulunmaz bir besin olan mantarın kanser tedavilerinde de kullanıldığını kaydetti.

Mantar üreticilerinden Mehmet Yalçın da, üretimi artırarak devam edeceklerini ve bölge ekonomisine gerek istihdam, gerekse katma değer anlamında katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Ziyaret esnasında Başkan Savaş'a CHP Yayladağı İlçe Başkanı Nevzat Gonca da eşlik etti.

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