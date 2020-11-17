Payas'da 29 ev karantinaya alındı

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Hatay'ın Payas ilçesinde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 29 ev 14 gün süreyle karantinaya alındı.



Payas Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda, korona virüs salgınını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Cumhuriyet, Karacami, Fatih, Çağlalık, Yenişehir, İstiklal ve Karbeyaz Mahallerinde bulunan 29 ev 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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