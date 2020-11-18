Motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'da motosikletin üzerine yatarak yarışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 9 bin 750 TL para cezası uygulandı.

15 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Payas ilçesi yönünden Dörtyol yönüne gideni iki motosikletlinin yarıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Motosikletlerin üzerine yatarak yarıştıkları belirlenen sürücülerin N.B ile H.M. olduğu tespit edildi.

İki şüpheli, İskenderun ve Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışmayla dün yakalandı. Yarışta kullanılan ve tescil kaydı bulunmayan motosikletlerden biri bulunarak trafikten menedildi.

Otoyolda yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan, araç kullanma kurallarına aykırı davranan her iki sürücüye de 4 bin 875 TL olmak üzere toplamda 9750 TL cezai işlem uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-11-18 12:38:49



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