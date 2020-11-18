Hatay’da uyuşturucu operasyonları

Hatay’da merkez ilçe Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Narlıca Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 adet cam aparat puyp ve içerisinde 0.3 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 15 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

Altınçay Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 11 adet 9.19 mm fişek ele geçirilirken H.Ö isimli şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.