Hatay’da uyuşturucu operasyonları

Hatay’da merkez ilçe Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Narlıca Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 adet cam aparat puyp ve içerisinde 0.3 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 15 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.
Altınçay Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 11 adet 9.19 mm fişek ele geçirilirken H.Ö isimli şüpheli gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.