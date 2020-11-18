BM´den İdlib´e insani yardım malzemesi

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Ferhat DERİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 13 tır ile insani yardım malzemesi gönderdi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen tırlar, görevliler eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçerek kente hareket etti. BM´nin tırlarında bulunan insani yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı

2020-11-18 13:28:39



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