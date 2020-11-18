Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 121-70

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)SALON: Antakya Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı (xx), İsmail Binbir (xx), Seda Esen (xx)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil Türk (xxx) 8, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 10, İdal Yavuz, Derin Yaya (xx) 14, Gizem Başaran (xx) 16, Gamze Güzel (xx) 5, Alexis Sade Prince (xxx) 31, Hind Ben Abdelkader (xxx) 24, Meryem Alır, Astou Barro Ndour Gueye (xx) 13

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Dilan Çelik (xx) 17, Stephanie Zenora Madden (xxx) 33, Nazlı Çalışkan (x) 12, Zeynep Sude Kara (x), Fatma Dilara Azaklı (x) 2, Zeynep Sina Konuksever (xx) 1, Sıla Şimşek (xx) 4, Bilgesu Erduran(x), Elif Korkut (x), Kayra Güler Sağlam (x) 1

1'İNCİ PERİYOT: 37 15

İLK YARI: 66 34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 98 53Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 4'üncü hafta maçında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, ev sahibinin 121 70'lik galibiyeti ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-18 17:42:35



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