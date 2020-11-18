Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 121-70

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 121-70

DHA

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik Belediyespor: 121-70


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)SALON: Antakya Spor Salonu
HAKEMLER: Ahmet Tatlıcı (xx), İsmail Binbir (xx), Seda Esen (xx)
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: İdil Türk (xxx) 8, Kübra İmren Siyahdemir (xx) 10, İdal Yavuz, Derin Yaya (xx) 14, Gizem Başaran (xx) 16, Gamze Güzel (xx) 5, Alexis Sade Prince (xxx) 31, Hind Ben Abdelkader (xxx) 24, Meryem Alır, Astou Barro Ndour Gueye (xx) 13
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Dilan Çelik (xx) 17, Stephanie Zenora Madden (xxx) 33, Nazlı Çalışkan (x) 12, Zeynep Sude Kara (x), Fatma Dilara Azaklı (x) 2, Zeynep Sina Konuksever (xx) 1, Sıla Şimşek (xx) 4, Bilgesu Erduran(x), Elif Korkut (x), Kayra Güler Sağlam (x) 1
1'İNCİ PERİYOT: 37 15
İLK YARI: 66 34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 98 53Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ertelenen 4'üncü hafta maçında, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Samsun Canik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, ev sahibinin 121 70'lik galibiyeti ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-11-18 17:42:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 121- Samsun Canik Belediyesi: 70
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir ...
Tilkilerle yakınlaştığı görüntüler, ilgi görüyor
YEREL HABERLER Tilkilerle yakınlaştığı görüntüler, ilgi görüyor
Dünyanın konuştuğu Uğur Şahin´in 2 yaşında çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Dünyanın konuştuğu Uğur Şahin´in 2 yaşında çekilen ...
Hatay'a "mabet ormanı" kuruluyor İskenderun ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlara 163 mabet ağacı dikildi Mabet ağacının Hiroşima'ya atılan atom bombasında en az zarar gören bitki olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Hatay'a "mabet ormanı" kuruluyor İskenderun ...
BM´den İdlib´e insani yardım malzemesi
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e insani yardım malzemesi
Otoyolda motosiklet yarışına 9 bin 750 lira ceza Yarışta kullanılan tescil kaydı bulunmayan motosiklet trafikten men edildi
YEREL HABERLER Otoyolda motosiklet yarışına 9 bin 750 lira ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonları
Motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
YEREL HABERLER Motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
Hatay'ın benzersiz lezzeti: Küllü yeşil zeytin Unutulmaya yüz tutmuş külde zeytini yaşatmaya çalışıyor Hatay'da, tadını karıştırıldığı odun külünden alan yeşil zeytin, kentte asırlardır kahvaltı sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Hatay'ın benzersiz lezzeti: Küllü yeşil ...
Evini atölyeye çeviren heykeltıraş, Antik Roma döneminin heykellerini yapıyor
YEREL HABERLER Evini atölyeye çeviren heykeltıraş, Antik Roma ...
Payas'da 29 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Payas'da 29 ev karantinaya alındı
Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Reşit Baltacı hayatını kaybetti
Hatay'da hedef 3 bin ton mantar üretimi Yayladağı Kaymakamlığı tarafından proje olarak başlatılan kültür mantarı yetiştiriciliği özel sektörün de yatırımlarıyla ilçenin yeni gelir kaynağı haline geldi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş. en büyük amaçlarının mantar ihraç etmek olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Hatay'da hedef 3 bin ton mantar üretimi Yayladağı ...
Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan: “Gür bir sakala sahip olmak artık zor değil” Aslan, ürettikleri Proterra sakal serumu sayesinde gür görünümün elde edilebildiğini söyledi
YEREL HABERLER Proterra Cosmetics CEO'su Uğur Aslan: “Gür bir sakala ...
Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle görüntülerini çeken 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Küçük çocuğa sigara içirip, elinde içki şişesiyle ...
Küçük çocuğun eline içki, sigara verip o anları kaydettiler 6 yaşındaki oğlunun içki ve sigarayla videosunu sosyal medyada gören anne şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Küçük çocuğun eline içki, sigara verip o anları ...
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak ...
Ailesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
YEREL HABERLER Ailesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Suriye’de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
YEREL HABERLER Suriye’de 8 bin adet gıda kolisi dağıtıldı
Şampiyon Filtre’ye kayyum atandı İskenderun'da faaliyet gösteren şirkete, hissedarı ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Yılmaz’ın talebiyle mahkeme kararıyla kayyum atandı
YEREL HABERLER Şampiyon Filtre’ye kayyum atandı İskenderun'da ...
İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında
YEREL HABERLER İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u ...
Hatay’da nar ekşisi sezonu açıldı Vatandaşlar tarafından gerek ticari amaçlı gerekse evlerinde kullanılmak üzere yapılan nar ekşisinin kilosu 40 liradan satılıyor.
YEREL HABERLER Hatay’da nar ekşisi sezonu açıldı Vatandaşlar ...
Uyuşturucuları toprağın altına gömerek saklamış
YEREL HABERLER Uyuşturucuları toprağın altına gömerek saklamış
Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçtan 56 adet kaçak telefon çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X