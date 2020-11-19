Binbir zahmetle yapılıyor; litresi 100 TL'ye satılıyor



İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) HATAY'da, doğada kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının meyvelerinin kaynatılarak binbir zahmetle üretilen defne yağı, pazar sıkıntısı çekmeden litresi 100 liraya satılıyor.

Defne, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde dağlık arazilerde yetişen defne ağaçlarının meyveleri çırpma veya elle toplanarak kazanlarda kaynatılıyor. Sabun yapımının yanı sıra, kozmetik ürünlerin üretiminde de kullanılan defne yağı, binbir emek verilerek elde ediliyor. Defne ilçesine bağlı Samankaya Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle defne yağı çıkaran Nahya ve Atra Güzelyurt kardeşler, yağın hazır hale gelmesi için iki gün boyunca emek harcıyor. Defne yağının çok değerli olduğunu ve her zaman pazar sıkıntısı çekmeden alıcı bulduğunu dile getiren Nahya Güzelyurt, "Bu yağı elde etmek çok zahmetli ve uzun bir süreç ama sonunda elde edilen yağ çok kıymetli ve çok doğal. Defne ağaçlarından topladığımız defne tohumlarını ayıklıyoruz. Sonra kazana koyup yaklaşık 2 gün süren bir kaynatma işleminden geçiriyoruz. Kazandan boşalttıktan sonra leğenlerin içine koyup eziyoruz ve çıkan yağı süzgeçten geçirip tekrar 2 saat boyunca kaynatıp, üste çıkan yağı alıyoruz" dedi.

Defne yağının Hatay yöresine ait bir yağ olduğunu ifade eden Güzelyurt, sağlık açısından faydalarının çok olduğunu belirtti.

YAPRAKTAN TOHUMA SAĞLIK

Bu yağın ilaç sanayisinde de kullanıldığını belirten Güzelyurt, şöyle konuştu:

"Bu yağ, eklem ağrılarına iyi geliyor, cildi yeniliyor. Saç dökülmesine karşı bu yağdan defne sabunu yapıyoruz. Saçların dökülmesini önlüyor, saçları besliyor. Defne yağı bu faydaları sayesinde Türkiye'nin her yerinde tanınıyor. Defne yağını alıp, defne sabununu alıp bana olumlu geri dönüş yapan çok insan var. Bazı kişiler defne yaprağını da satıyor, baharat olarak kullanılıyor. Defne yağı yapımında kullandığımız defne tohumunu süzdükten ve temizledikten sonra doğal havada kurutarak kışın yakacak olarak da kullanıyoruz. Yandıktan sonra da eve güzel bir koku saçıyor. Defne ağacının yaprağından tohumuna kadar kullanıyoruz."

10 kilo defne tohumundan ancak bir litre yağ çıktığını söyleyen Güzelyurt, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yağı sattıklarını, fiyatının ise kalitesine göre litresinin 70 ila 100 TL arasında değiştiğini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-11-19 08:07:41



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