Hurda ve plastik atıklar ile kelaynak ve kartal heykeli yaptı



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda ve plastik atıkları ile kelaynak kuşu ve kartal heykeli yaptı.

Uzun zamandır hurda ve plastik atıkları ile çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, bu defa hem çevre bilinci oluşturmak hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın sıfır atık mavi projesine destek vermek amacıyla kelaynak kuşu ile kartal heykeli yaptı.

'ÇEVRESEL ATIKLAR KUŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Çevresel atıkların doğadaki kuşları çok olumsuz etkilediğini söyleyen Altınorak, "Maalesef kuşlar atılan çevresel atıklardan olumsuz etkileniyor. Bunlara değinmek amacıyla kartal ve kelaynak heykeli yaptım. Kelaynak kuşu nesli tükenmeye yüz tutmuş kuş çeşididir. Çevresel atıkların yanı sıra elektronik atıkların kuşlara ve çevreye verdiği zararları ve bunların hayvanlara verdiği olumsuzlukları anlatmak amacıyla heykelleri yaptım. Yaparken de metal atıklardan zincir, bilye, buji, balata gibi oto yedek parçaları kullandım. Kelaynakta ise evsel atıklardan çatal ve elektronik materyal kullandım" dedi.

'ERDOĞAN´IN SIFIR MAVI ATIK PROJESİNE DESTEK VERİLSİN'

Yaklaşık 1,5 ayda tamamladığı heykelleri yapmasının önemli nedeninin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın önderliğini yaptığı sıfır atık mavi projesini desteklemek olduğunu sözlerine ekleyen Altınorak, tüm vatandaşların da bu projeyi desteklemesini istedi. Sıfır atık projesine verdiği desteğin, tüm vatandaşlar tarafından da verilmesini sağlamaya çalıştığını belirten Altınorak, "Projeye verdiğim desteğe vatandaşlar da destek verebilir. Vatandaşların evsel atıklarını geri dönüşüme kazandırmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-11-21 08:19:44



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