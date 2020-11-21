Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala meydana gelen trafik kazasında genç bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arsuz Madenli yolu Çengen Mahallesi yakınlarında saat 19.45 sıralarında, Yusuf Yürük'ün (25) kullandığı 31 ADZ 457 plakalı otomobil ile İbrahim F. (50) kontrolündeki plakası belirlenemeyen cip çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe F. (42), ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yusuf ve Selen Yürük çifti yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay´da 'sokağa çıkma kısıtlaması' başladı
YEREL HABERLER Hatay´da 'sokağa çıkma kısıtlaması' başladı
Hatay´daki kaza karı-koca öldü
YEREL HABERLER Hatay´daki kaza karı-koca öldü
Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler ...
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın ...
Hatayspor’da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Hatayspor’da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif ...
Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans şoförü: Tüm sağlık çalışanları adına şikayetçiyim
YEREL HABERLER Trafik magandası tarafından darbedilen ambulans ...
Hataylı kadın girişimciler, en acı biberden reçel yapıyor
YEREL HABERLER Hataylı kadın girişimciler, en acı biberden reçel ...
Hurda ve plastik atıklar ile kelaynak ve kartal heykeli yaptı
YEREL HABERLER Hurda ve plastik atıklar ile kelaynak ve kartal ...
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
YEREL HABERLER Hatay'da Kovid-19 tedbirleri başladı
'Polisim' deyip, hasta nakil aracı şoförünü darbetti, emlakçı çıktı
YEREL HABERLER 'Polisim' deyip, hasta nakil aracı şoförünü darbetti, ...
Dörtyol’da trafik ve maske denetimi
YEREL HABERLER Dörtyol’da trafik ve maske denetimi
Ambulans şoförünü darp eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Ambulans şoförünü darp eden şahıs yakalandı
'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp etti Hasta nakil ambulansı şoförünün darp edildiği görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER 'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp ...
Hatay’da vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda darp ettiler
YEREL HABERLER Hatay’da vaka almaya giden ambulans şoförünü yolda ...
Ömer Erdoğan: “Hem fiziksel hem de oyun anlamında üzerine koymaya çalışıyoruz” Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "İyi bir çıkış yakalayan rakiple oynayacağız"
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Hem fiziksel hem de oyun anlamında ...
Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı
Atakaş Hatayspor seri peşinde
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor seri peşinde
Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması Yönetime kayyum atanmadığı Şahap Yılmaz’ın şirket hisselerinin temsiline ilişkin kayyum atandığı belirtildi
YEREL HABERLER Şampiyon Filtre'den kayyum açıklaması Yönetime kayyum ...
Afrin'de bin yetime çocuk gıda paketi
YEREL HABERLER Afrin'de bin yetime çocuk gıda paketi
Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı güvenlik kamerasında
Evine uyuşturucu serası kurmuş
YEREL HABERLER Evine uyuşturucu serası kurmuş
Apartmanda yangın paniği Hatay'da gece 1. kattaki dairede çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Apartmanda yangın paniği Hatay'da gece 1. kattaki ...
Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
YEREL HABERLER Çocukluğunu yaşayamayınca oyuncak üretmeye başladı
İskenderun'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER İskenderun'da orman yangını (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X