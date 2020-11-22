Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - Ç.Rizespor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 11’lik beraberlikle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Isaac Sackey'in ceza sahasından çektiği sert şut kalenin üzerinden auta çıktı.

10. dakikada Aabid Rayene'nin sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen David Akintole’nin kafa vuruşu dışarıya gitti.

12. dakikada Rizespor’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mame Diouf'un ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

35. dakikada Diof'un topuk pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlakla buluşan Aabid'in şık vuruşunda top filelere gitti. 11



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, Hakan Yemişken xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx, Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akintole xx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali, Ruben Riberiro

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx, Santos de Jesus xx, Fernando Boldrin xx, Milan Skoda xx, Godfred Donsah xx, Emir Dilaver xx, Onur Bulut xx, Darıo Melnjak xx, Mykole Moroziuk xx, Yassıne Meriah xx

Yedekler: Tarık Çetin, Loic Alex Remy, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Selim Ay, Konrad Mıchalak, Braian Segovia, Dusan Jovancic, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.) (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yassine Meriah (Çaykur Rizespor)

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