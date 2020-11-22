Süper Lig: A.Hatayspor: 2 - Ç.Rizespor: 2 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 22 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Fernando Boldrin ağlara gönderdi. 12

68. dakika gelişen kontra atakta topla buluşan Selim Ilgaz'ın sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çelerek kornere gönderdi.

90. dakika Gökhan Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+ 7. dakikada savunma arkasına atılan pasta kaleci Gökhan Akkan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Aaron Boupendza'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruş filelerle buluştu. 22





Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, Hakan Yemişken xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Burak Can xx, Isaac Sackey xx (Ruben Ribeiro dk. 64 x) Aabid Rayene xx, Selim Ilgaz xx (Aaron Boupendza dk. 71 xx), Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, David Akintole xx, Adama Traore xx (Gökhan Karadeniz dk .79 x), Yusuf Abdioğlu xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Idır Quali

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Abdullah Durak xx (Dusan Jovancic dk. 74 x), Santos de Jesus xx (Doğan Erdoğan dk. 90 ?), Fernando Boldrin xx, Milan Skoda xx (Loic Remy dk. 89 ?), Godfred Donsah xx, Emir Dilaver xx, Onur Bulut xx (Braian Samudio dk 73. xx), Dario Melnjak xx (İsmail Köybaşı dk. 73 x), Mykole Moroziuk xx, Yassine Meriah xx

Yedekler: Tarık Çetin, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, Selim Ay, Konrad Michalak

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Mame Diouf (dk. 12 kk.), Fernando Boldrin (dk. 64), (Çaykur Rizespor), Aabid Rayene (dk. 35), Aaron Boupendza (dk. 90+7) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Isaac Sackey (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.