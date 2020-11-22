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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: 2-2

DHA

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: 2-2


İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mustafa Sönmez (xxx), Hakan Yemişken (xxx)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) - Burak Çamoğlu (xx), Isaac Sackey (xx) (Dk. 64 Ruben Ribeiro xx), Aabid Rayane (xxx), Selim Ilgaz (xx) (Dk. 71 Boupendza x), Pablo Santos (xx), Mesut Çaytemel (xxx), David Akıntole (xx), Traore (xx) (Dk. 79 Gökhan Karadeniz x), Yusuf Abdioğlu (xxx), Diouf (x)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xx) - Abdullah Durak (xx) (Dk. 74 Dusan Jovancic xx), Fabricio Santos De Jesus (xx) (Dk. 90+1 Doğan Erdoğan), Fernando Boldrin (xxx), Milan Skoda (xx) (Dk. 89 Remy), Godfred Donsah (xx), Emir Dilaver (x), Onur Bulut (xx) (Dk. 74 Samudio x), Dairo Melnjak (xx) (Dk. 73 İsmail Köybaşı xx), Mykola Moroziuk (xx), Yassine Meriah (xx) 
GOLLER: Dk. 35 Aabid Rayane, Dk. 90+7 Aaron Boupendza (Atakaş Hatayspor) Dk. 12 (KK) Diouf, Dk. 64 Boldrin (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Isaac Sackey (Atakaş Hatayspor) - Yassine Meriah, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor) Süper Lig´in 9´uncu hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.3´üncü dakikada atak geliştiren ev sahibi takım Atakaş Hatayspor, Isaac Sackey ile ceza sahasından şut denedi ama top çerçeveyi bulmadı.
9´uncu dakikada Çaykur Rizespor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Dario Melnjak, serbest vuruş şansını değerlendiremedi.
12´nci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Diouf, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.
21´inci dakikada skora eşitlik getirmek için ataklar yapan Atakaş Hatayspor'da Akintola şut şansı denedi ama çekilen şut çerçeveyi bulmadı.
29´uncu dakikada rakip kaleye atak geliştiren Çaykur Rizespor, Boldrin ile altıpas üzerinden şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
35´inci dakikada Atakaş Hatayspor'da Aabid, ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan sağ köşeye yaptığı şık vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
49´uncu dakikada ev sahibi Atakaş Hatayspor takımından Selim Ilgaz'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa kimse dokunamadı.
64´üncü dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Boldrin, topu direkt olarak kaleye yolladı. Boldrin'in sert ve düzgün vuruşunda kalecinin çabası yetersiz kaldı ve Çaykur Rizespor yeniden öne geçti: 1-2.
68´inci dakikada rakip kaleye baskı yapan Atakaş Hatayspor, Selim Ilgaz ile kaleyi yokladı. Selim Ilgaz, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşa imza atarken köşeye giden topu Gökhan Akkan kurtardı.
80´inci dakikada Atakaş Hatayspor takımından Burak Çamoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.
81´inci dakikada skora eşitlik getirmek adına rakip kaleye üst üste ataklar yapan Atakaş Hatayspor´da ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Boupendza tarafından çekilen şut, üstten auta çıktı.
90´ıncı dakikada taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Atakaş Hatayspor´da Gökhan Karadeniz ceza sahasına ortasını yaptı. Topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.
90+7´nci dakikada skoru eşitlemek için rakip kaleyi yoklayan Atakaş Hatayspor, Gökhan Akkan'ın hatası sonucu boş kaleyle karşı karşıya kalan Boupendza'nın vuruşunda skora dengeyi getirdi: 2-2.
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-11-22 15:50:54

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