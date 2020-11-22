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Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor maçının ardından


İzzet NAZLI-Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) -Süper Lig'in 9´uncu haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, futbolcularının maçı son saniyeye kadar bırakmadıklarını ve son dakikada gelen golle alınan 1 puanı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.
ÖMER ERDOĞAN: MÜCADELEDEN MEMNUNUM
Sahada verilen mücadeleden memnun olduğunu belirten Erdoğan, "Karşımızda bugün ligin beş maçında kaybetmeyen ve özellikle son üç maçtan galip gelen bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Biz bu milli maç arasında rakibimizi analiz ederken, kendi oyunumuzu da şekillendirmek ve hücumsal anlamda daha çok pozisyona girmek için çalıştık. Oyuncularım da özellikle bugün ilk yarıda, çalıştığımız gibi kenardan ortalarla çok pozisyona girdik ancak sonuçlandırmakta sıkıntılar yaşladık. Takım savunması konusunda da hata yapmadık. Duran toptan yediğimiz bir gol dışında, rakibi ceza sahamıza yaklaştırmadık. Sokara dengeyi getirdikten sonra ikinci yarı biraz tempomuz düştü ancak buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. Zaman zaman topa sahip olup, pozisyonlara girmeye çalıştık. Hiç beklemediğimiz bir anda yine duran toptan şanssız bir gol yedik. Oyuna yeni girenlerle birlikte futbolcularım oyunu, maçın son saniyesine kadar hiç birakmadı. Hakettiğimiz 1 puanı aldık diye düşünüyorum. İç sahada berabere kalmak istemezdik ancak oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum" diye konuştu.
STJEPAN TOMAS: SON SANİYE GOLÜ BİZİ ÜZDÜ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise son saniyede kalelerinde gördükleri gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Maçın başında oyuna iyi başladık, top bizde kaldı, pas da yaptık. Maçta öne geçtikten sonra pas yapma konusunda sıkıntılar yaşadık ve uzun topla rakip kaleye gitmeye çalıştık. İkinci yarıya da iyi başladık. Geride oyun kurduk, sahanın hakimi bizdik. Yeniden öne geçtikten sonra oyunu tutamadık ve son saniye golü yedik. 3 puan alabilecekken 1 puanla yetinmek zorunda kaldık. Buna rağmen takımımın performansından çok memnunum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK
2020-11-22 16:44:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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